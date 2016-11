Chicago Cubs schaffen Ausgleich in World Series

Mit 9:3-Erfolg bei Cleveland Indians – Entscheidungsspiel in der Nacht auf Donnerstag

Die Chicago Cubs haben durch einen 9:3-Sieg im sechsten Finalspiel der Baseball-World-Series bei den Cleveland Indians den 3:3-Ausgleich geschafft. Die Gäste gewannen am Dienstag (Ortszeit) vor 38.116 Zuschauern deutlich im Progressive Field von Cleveland und feierten somit den zweiten Sieg en suite in der "best of seven"-Serie.

Die endgültige Entscheidung fällt in der Nacht auf Donnerstag, wo die beiden Teams erneut im Stadion der Indians aufeinandertreffen. Mit einem Heimsieg würde Cleveland erstmals seit 1948 wieder die World Series gewinnen. Für die Cubs wäre es der erste Titel in der Major League Baseball (MLB) seit 1908. (APA, 2.11.2016)