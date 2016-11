Mehr als 400 Kilogramm Elfenbein in Vietnam beschlagnahmt

In ausgehöhlten Baumstämmen aus Nigeria versteckt

Hanoi – Kurz vor einer internationalen Konferenz zum illegalen Wildtierschmuggel haben Zöllner in Vietnam erneut mehr als 400 Kilogramm Elfenbein beschlagnahmt. Die Elefantenstoßzähne waren in ausgehöhlten Baumstämmen aus Nigeria versteckt, wie der Vize-Direktor der Zollbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt am Mittwoch berichtete.

"Es ist der vierte Fund innerhalb eines Monats im Hafen von Cat Lai", sagte er. Insgesamt wurden mehr als vier Tonnen Elfenbein sichergestellt. Mit steigendem Wohlstand in Vietnam und China wachse der Schmuggel von Tierteilen aus Afrika nach Asien, glauben Experten. Elfenbein wird für Schmuck und Möbel verwendet.

Konferenz im November

An der Konferenz am 17. und 18. November nehmen 150 Vertreter von Vertragsstaaten des "Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei lebender Tiere und Pflanzen" teil. Ziel ist es, Schmugglern das Handwerk zu legen. (APA, 2.11.2016)