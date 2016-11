Stiftung Warentest: iPhone 7 ist nicht das beste Smartphone

Mit guten und günstigen Smartphones mischen junge Anbieter den Markt auf

Deutsche Konsumentenschützer von der Stiftung Warentest haben in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Test" aktuelle Smartphones getestet. Die Software spielt bei den Tests allerdings eine relativ geringe Rolle, wichtiger ist der Preis. Demnach ist derzeit das Galaxy S7 das beste Handy auf dem Markt, gefolgt vom iPhone 7 Plus und dem Huawei P9 Plus.

Bei den iPhones 7 und 7 Plus werden die "nicht berauschenden" Akkulaufzeiten und der Verzicht auf die Kopfhörerbuchse bemängelt, da es sich so Apple mit "den Musikfreunden verderben könnte". Lob gibt es dafür, dass das Handy wasserdicht ist. Ebenfalls positiv bewertet wurden die Akkulaufzeit des Galaxy S7 und dessen Kamera.

Rosen für Huawei

Dem Newcomer Huawei streut die Stiftung Warentest Rosen. Die chinesische Firma ist inzwischen mit vier Modellen unter den besten 15 Smartphones der Stiftung Warentest vertreten. "Das neue P9 Plus ist gleichauf mit Apples iPhone 7 Plus, kostet aber gut 200 Euro weniger und bietet doppelt so viel Speicher", so die Konsumentenschützer. Das P9 Lite ist ebenfalls gut und kostet nicht einmal 300 Euro. In Österreich ist Huawei in den letzten Monaten sehr erfolgreich. Zeitweise verkaufte man mehr Smartphones als Apple.

foto: reuters Das P9 von Huawei.

Das Unternehmen Gigaset, bisher für Festnetztelefone bekannt, bietet nun auch Smartphones an und schaffte es gleich in die Bestenliste. Das Riesenhandy ME Pro für 430 Euro hat ein sehr gutes Display und einen guten Akku.

Oneplus schaffte es in die Bestenliste

Als dritter junger Herausforderer schafft es Oneplus in die Bestenliste. Das Oneplus 3 für 400 Euro glänzt mit sehr gutem Display, guter Netzempfindlichkeit und bietet eine ordentliche Kamera und Akkuleistung.

Galaxy Note 7

Das Samsung Galaxy Note 7, das derzeit weltweit für Schlagzeilen sorgt, hatten die Tester schon vor dem Rückruf gekauft und geprüft. Rauchende oder brennende Akkus erlebten sie im Labor zwar nicht, dafür ging jedoch das Display im Falltest zu Bruch. (red, 2.11.2016)