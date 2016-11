US-Wahl-Trivia: Was wissen Sie über die US-Wahlen?

18 Monate lang wurde wahlgekämpft, am 8. November ist es soweit: Die USA wählen ein neues Staatsoberhaupt. Testen Sie Ihr Wissen darüber im Quiz!

Mehr als 18 Monate ist es her, da begannen in den USA die Vorwahlen zur eigentlichen Wahl des Präsidenten. Monatelang buhlten Kandidaten beider großer Parteien um die Gunst der eigenen Parteianhänger, um ins Rennen ums Weiße Haus geschickt zu werden. Während auf demokratischer Seite Hillary Clinton nur unwesentlich von ihrem Gegenüber Bernie Sanders in Bedrängnis gebracht werden konnte, spielte sich auf Seiten der Republikaner ein wahres Drama ab. An dessen Ende stand jemand, mit dem wohl nur die wenigsten gerechnet hätten: Donald Trump.

Das Ende (des Wahlkampfs) ist nah

Seither ist Wahlkampfzeit in den USA und die ganze Welt sieht gebannt zu, was sich da abspielt. Es ist für fast jeden Geschmack etwas dabei. Neben Debatten zu Sachthemen war der Wahlkampf wie immer: eine Show, ein Wahlkampfmarathon durch umkämpfte Staaten, Materialschlacht und Schmutzkübelkampagne zugleich.

Nun geht er seinem Ende zu. Zig Millionen stimmberechtigter Bürger haben ihre Stimmen bereits per Briefwahl abgegeben und alle anderen müssen sich bis 8. November entscheiden. Sofern sie das möchten, denn traditionell sind die eigenen Präsidentschaftswahlen in den USA selbst eher uninteressant, wie sich an der stets mageren Wahlbeteiligung zeigt.

Von Präsident bis Marihuana

Wie üblich findet am Wahltag nicht nur die Präsidentschaftswahl statt. Quer durch alle Staaten stehen noch hunderte weiterer Entscheidungen und Wahlen auf lokaler oder staatlicher Ebene an. Dies reicht von Sheriffs einzelner Gemeinden bis hin zu Mitgliedern des Repräsentantenhauses. Und eine der für viele Amerikaner – darunter auch die 40 Millionen Einwohner Kaliforniens – insgeheim wichtigsten Frage darf nicht fehlen: Die teilweise oder völlige Freigabe von Marihuana. Diese wird bereits in etwa zwei Dutzend US-Staaten praktiziert und steht in einer Reihe von weiteren zur Disposition.

Wie gut wissen Sie Bescheid?

Wenn Sie in den vergangenen Monaten gut aufgepasst haben, sollte sich bei diesem Quiz ein gutes Ergebnis ausgehen. Sollten Sie darüber hinaus noch etwas zur Geschichte der USA wissen, steht einem perfekten Ergebnis nichts im Weg. Wir wünschen viel Spaß und freuen uns auf Ihr Feedback! (jnk, 4.11.2016)