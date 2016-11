Südkoreas Präsidentin tauscht Premier und Finanzminister aus

Park Geun-hye ist wegen einer Korruptionsaffäre angeschlagen

Seoul – In Südkorea hat Präsidentin Park Geun-hye einen neuen Premierminister und einen neuen Finanzminister ernannt. Kim Byong-joon soll neuer Premier, Yim Jong-yong neuer Finanzressortchef und stellvertretender Premier werden, teilte das Präsidentenamt in Seoul am Mittwoch mit. Gemäß der südkoreanischen Verfassung hat der Premierminister vornehmlich eine administrative Funktion.

Präsidentin Park ist von einer Korruptionsaffäre um eine enge Vertraute angeschlagen. Die Staatsanwaltschaft ließ die 60-jährige Choi Soon-sil nach einer ersten Vernehmung am Montag festnehmen. Es bestehe die Gefahr, dass sie Beweismittel vernichte. Sie steht unter Verdacht wegen unbefugter Einmischung in Staatsangelegenheiten und Korruption. (APA, Reuters, 2.11.2016)