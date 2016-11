Angeschlagener Senior kann gegen die Austria nicht antreten

Rom – Die AS Roma wird am Donnerstag (19.00 Uhr) ohne Francesco Totti im Ernst-Happel-Stadion gegen die Wiener Austria antreten. Der 40-jährige Star der Italiener scheint nicht im am Dienstag bekannt gegebenen 19-köpfigen Kader von Trainer Luciano Spalletti für die Partie in der Europa League auf. Eine Muskelverletzung im Hüftbeuger macht einen Einsatz Tottis unmöglich. (APA, 1.11. 2016)