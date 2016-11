Serien-Sieger VW vor Rückzug aus Rallye-WM

Deutsche wollen offenbar aus Spargründen Engagement in WRC beenden, Sebastien Ogier holte im Polo zuletzt vier Weltmeisterschaften in Folge

Wolfsburg – Volkswagen zieht sich nach Informationen von diversen Medien am Saisonende aus der Rallye-Weltmeisterschaft zurück. Wie das britische Magazin "Autosport" am Dienstag berichtete, zieht sich Seriensieger VW um den viermaligen Weltmeister Sébastien Ogier (Frankreich) nach dem Ende der laufenden Saison aus der Rennserie zurück. Diese Entscheidung habe der Volkswagen-Vorstand am Dienstagvormittag getroffen. Der Konzern steht durch Milliarden-Belastungen durch den Dieselskandal unter Druck und muss sparen.

Die Rallye Australien Mitte November wäre somit das vorerst letzte WRC-Rennen mit Beteiligung der Wolfsburger, die mit dem Polo-R in den vergangenen Jahren fast nach Belieben dominiert hatten. Neben den vier Fahrertiteln für Ogier hatte VW seit 2013 jeweils auch die Konstrukteurs-WM gewonnen. In der Saison 2016 siegte VW in acht von bislang zwölf Rennen, am vergangenen Sonntag in Wales sicherte sich VW mit dem Sieg Ogiers auch zum vierten Mal die Marken-WM.

In der vergangenen Woche hatte die VW-Tochter Audi nach 18 Jahren den Abschied von der Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC und damit auch bei den 24 Stunden von Le Mans verkündet. Der Hersteller aus Ingolstadt steigt dafür in die rein-elektrische Rennserie Formel E ein.

Der Audi-Vorstandsvorsitzende Rupert Stadler hatte die strategische Entscheidung im Zusammenhang mit den aktuellen Belastungen für die Marke begründet. Es sei jetzt wichtig, sich auf das zu fokussieren, was Audi in den kommenden Jahren wettbewerbsfähig halte. "Das Rennen um die Zukunft tragen wir elektrisch aus", hatte Stadler gesagt. Unangetastet bleibt das Engagement in der DTM. (APA, sid 1.11. 2016)

Endstand Rallye Großbritannien nach 22 Sonderprüfungen (330,21 km):

1. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (FRA) Volkswagen Polo R WRC 3:14:30,2 Stunden – 2. Ott Tänak/Raigo Mölder (EST) Ford Fiesta RS WRC +10,2 Sek. – 3. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (BEL) Hyundai i20 WRC 1:35,4 Min. – 4. Hayden Paddon/John Kennard (NZL) Hyundai i20 WRC 1:54,9 – 5. Kris Meeke/Paul Nagle (GBR/IRL) Citroën DS3 WRC 2:35,2 – 6. Dani Sordo/Marc Marti (ESP) Hyundai i20 WRC 4:02,6

WM-Stand nach 12 von 13 Läufen: 1. Ogier 247 Punkte – 2. Neuville 143 – 3. Andreas Mikkelsen (NOR) VW Polo R WRC 129 – 4. Paddon 126 – 5. Sordo 119 – 6. Jari-Matti Latvala (FIN) VW Polo WRC 110