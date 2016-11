10,6 Millionen UEFA-Prämien für Rapid 2015/16

Hütteldorfer damit mit Abstand Spitzenverdiener unter Österreichs Klubs – ManCity mit beinahe 84 Millionen Europas Nummer eins

Nyon/Wien – Rapid war in der Vorsaison mit Abstand Bestverdiener unter Österreichs Europacup-Teilnehmern. Die von der UEFA am Dienstag bekanntgegebenen Zahlen bestätigen dies. Demnach erhielten die Wiener, die in der Europa League-Gruppenphase fünf Siege feierten, 10,633 Mio. Euro an Prämien. Inkludiert sind drei Millionen für das Aus im Playoff zur Champions League.

In der Europa League schied Rapid zwar in der K.o.-Phase sofort aus, machte mit seinen guten Leistungen in der Gruppenphase aber auch gute Kasse. 2,4 Millionen für das Antreten, 2,523 Millionen an Punkteprämien, 2,209 aus dem Marktpool sowie 500.000 Euro für das Erreichen des Sechzehntelfinales summierten sich auf insgesamt 7,633 Millionen Euro.

Die anderen österreichischen Vertreter, die allesamt nicht die Gruppenphase eines der beiden Bewerbe erreichten, partizipieren immerhin noch am Topf der Solidaritätszahlungen. Salzburg, das erst in der CL-Qualifikation, dann im Playoff der EL scheiterte, kassiert 880.000 Euro (650.000 CL, 230.000 EL), Altach immerhin noch 450.000. Danach folgen der WAC (430.000) und Sturm Graz (220.000).

In einer anderen Liga spielt auch hier die internationale Spitze. So lukrierte Manchester City (Halbfinal-Aus in der CL) als Nummer eins der letzten Spielzeit 83,853 Millionen. Champions League-Sieger Real Madrid (80,067) und Juventus Turin (76,256) folgen auf den Plätzen zwei und drei. Die Position der Engländer erklärt sich aus den Einkünften aus dem Marktpool, wo 482,9 Millionen in Relation zum Wert des Fernsehmarktes des jeweiligen Vertreters zur Verteilung kommen. An Manchester gingen allein aus diesem Schatzkistchen 46,9 Millionen.

Insgesamt schüttete die UEFA gut 1,345 Milliarden Euro aus. Dies war eine Steigerung von 315 Millionen Euro im Vergleich zur Saison davor. Deutlich geringer die Summen in der Europa League, wo die Gesamtsumme 411,1 Millionen Euro beträgt – ein Plus von 240 Millionen. (red, APA 1.11. 2016)

