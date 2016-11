Moldau: Stichwahl zwischen pro-russischen und pro-EU Kandidaten

Sozialistenführer Igor Dodon geht mit Vorsprung in die Stichwahl am 13. November

Moskau/Chisinau – Die erste direkte Präsidentenwahl in der Republik Moldau seit 20 Jahren geht in die Verlängerung. Am Sonntag konnte sich keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit sichern. Sozialistenführer Igor Dodon verfehlte mit 48,5 Prozent knapp einen Erstrundensieg. In der Stichwahl muss er nun gegen die Zweitplatzierte Maia Sandu antreten, die 38,2 Prozent erreichte. Die OSZE bewertete die Wahlen als fair und gut organisiert.

Dodon gilt aufgrund seines Vorsprungs als Favorit und gab sich entsprechend selbstbewusst: "Ich bin fest davon überzeugt, dass Maia Sandu in der Stichwahl verliert", sagte er. Wenn er die Unterstützung anderer linker Parteien bekomme, werde er 60 Prozent einfahren, doch auch ohne reiche es zu einem Sieg mit 52 oder 53 Prozent, fügte er hinzu.

Beide mit Reserven

Nicht alle Experten sind davon überzeugt. Immerhin konnte Sandu zuletzt deutlich aufholen. Der Direktor der Stiftung "Humanismus, Fortschritt und Rechtsstaatlichkeit" Juri Nagernjak erklärte auf einer Pressekonferenz in Moskau, das Ergebnis der Stichwahl sei nicht zu prognostizieren. "Beide Kandidaten haben noch Reserven, es kommt nun darauf an, wer seine Reserven besser mobilisiert", sagte er.

Für Dodon geht es vor allem darum, Wähler des in Runde eins gescheiterten ebenfalls prorussischen Kandidaten Dmitri Tschubaschenko für sich zu gewinnen. Von den Kommunisten kann er hingegen keine Wahlempfehlung erwarten.

Junge Wähler blieben daheim

Sandu hingegen wird versuchen, die Wähler der übrigen Kandidaten aus dem eher liberalen und proeuropäischen Lager hinter sich zu versammeln und junge Wähler zu mobilisieren, unter denen die Ex-Bildungsministerin laut Nagernjak populärer ist als ihr Gegenkandidat. Am vergangenen Sonntag allerdings blieben viele junge Menschen der Abstimmung fern.

Die Befugnisse des moldauischen Präsidenten sind zwar beschränkt, dennoch gilt die Wahl als richtungsweisend für den künftigen Kurs des osteuropäischen Landes. Dodon hat bereits angekündigt, im Fall seines Sieges ein Referendum initiieren zu wollen über die Annullierung des Assoziationsabkommens mit der EU und eine Annäherung an Russland. Tatsächlich ist das Land in der Frage gespalten. Da die Republik Moldau selbst arm ist, arbeiten viele Moldauer im Ausland. Ein Großteil davon verdient sein Geld in Russland, während andere ihr Glück in Europa versuchen. (André Ballin, 1.11.2016)