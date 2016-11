Absatz von Volkswagen in den USA bricht weiter ein

Ein Jahr nach Bekanntwerden der Abgasmanipulation

Hamburg – Der Absatz von Volkswagen in den USA schrumpft auch gut ein Jahr nach Bekanntwerden der Abgasmanipulation. Im Oktober rollten knapp 24.800 Fahrzeuge der Hauptmarke VW zu den Kunden, 18,5 Prozent weniger als vor Jahresfrist, wie Volkswagen of America am Dienstag mitteilte. Seit Jahresbeginn sanken die Auslieferungen um 13 Prozent auf rund 256.000 Fahrzeuge. Der Skandal um manipulierte Dieselabgaswerte war im September vergangenen Jahres in den USA aufgeflogen. (Reuters, 1.11.2016)