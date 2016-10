Mindestens zehn Tote bei Explosionen auf Schrott-Tanker in Pakistan

Wrack noch in Flammen

Islamabad – Bei mehreren Explosionen an Bord eines alten Öltankers auf einem der größten Schiffsfriedhöfe der Welt sind in Pakistan mindestens zehn Menschen getötet und 47 verletzt worden. Ein örtlicher Polizeibeamter korrigierte damit am Dienstagabend (Ortszeit) die zuvor genannte Zahl der Todesopfer von sechs nach oben. Das Wrack brenne aber noch und die Rettungsarbeiten gingen weiter.

Es könnten immer noch Menschen in dem Schiff gefangen sein. Fernsehbilder zeigten eine dichte, schwarze Rauchwolke über der Anlage im Ort Gadani nahe der südpakistanischen Metropole Karachi. Hier werden auch deutsche Schiffe verschrottet.

Der Sender Ary TV berichtete, nur wenige Tage zuvor hätten Arbeiter der Abwrack-Werft für bessere Sicherheitsmaßnahmen und Gesundheitsversorgung demonstriert. Demnach arbeiten rund 20.000 Menschen in der Schiffsverschrottungs-Industrie bei Karachi. (APA, 1.11.2016)