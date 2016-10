Schöpfer des WM-Pokals gestorben

Der Bildhauer Silvio Gazzaniga hatte den Pokal 1971 kreiert

Mailand – Der Schöpfer des Fußball-WM-Pokals, Silvio Gazzaniga, ist tot. Er sei im Alter von 95 Jahren in seiner Geburtsstadt Mailand gestorben, sagte sein Sohn Giorgio laut Nachrichtenagentur Ansa am Montag. Der italienische Bildhauer hatte den Pokal, den zuletzt die deutsche Nationalmannschaft 2014 in Brasilien hochheben durfte, im Jahr 1971 kreiert.

Auf einem Bodendurchmesser von 13 Zentimetern sind zwei die Weltkugel umfassende Fußballer dargestellt. Der Pokal ist Nachfolger des "Coupe Jules Rimet", der bei den Weltmeisterschaften von 1930 bis 1970 vergeben wurde. Nachdem der Weltfußballverband Fifa einen Auftrag für die Gestaltung des neuen Pokals ausgeschrieben hatte, gingen 53 Vorschläge ein. Gazzaniga gewann. (APA/dpa, 31.10.2016)