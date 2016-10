TV- und Radiotipps für Dienstag, 1. Novemb

23.35 RÜCKSCHAU Antonias Welt (B/GB/NL 1995, Marleen Gorris) Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrt Antonia mit ihrer Tochter Danielle in ihr Heimatdorf zurück, um nach dem Tod der Mutter den Hof zu übernehmen. Ein halbes Jahrhundert später spürt sie ihr Ende nahen und lässt noch einmal die Stationen ihres bewegten Lebens Revue passieren. Eine kraftvolle Familiensaga mit skurrilen Einlagen. Beeindruckend souverän bewegt sich vor allem Willeke van Ammelrooy in der Titelrolle. Bis 1.15, ORF 3

20.15 THEMENABEND Amerika hat die Wahl Dokumentationen und Gespräche zur US-Wahl am 8. November. Zum Auftakt eine Analyse des aktuellen Matches Clinton gegen Trump, um 22.15 Uhr folgt in Duell ums Weiße Haus ein Blick hinter die Kulissen amerikanischer Präsidentschaftswahlkämpfe. Kill Zone USA porträtiert um 0.00 Uhr die waffenverrückte Nation. Der Staub Amerikas erzählt um 1.25 Uhr die Geschichte Amerikas. Zukunftsszenarien spielt Square Idee ab 3.05 Uhr durch. Bis 5.05 Uhr, Arte

20.00 DOKUMENTATION Feierabend: Nach dem Amok – In jeder Welle, in jedem Windstoß Gisela Mayer verlor beim Amoklauf von Winnenden 2009 ihre Tochter, Lehrerin an der Schule. Nur wenige Tage vor ihrem 25. Geburtstag wurde Nina Mayer von dem 17-jährigen Amokläufer erschossen. Aus der Trauer hat Gisela Mayer die Kraft gefunden, als Sprecherin des Aktionsbündnisses Amoklauf Winnenden für eine Verschärfung des Waffenrechts und die Eindämmung von Gewaltdarstellungen einzutreten. Über Verlust und die nötigen Schlüsse schrieb sie ein Buch. Bis 20.15, ORF 2

Radio-Tipps

9.05 ÜBERLEGUNGEN

Gedanken: Was tun, wenn die Welt am Wackeln ist? Fragen über Angst vor Terroranschlägen und die Vergänglichkeit stellen die Schweizer Sängerin, moderne Jodlerin und Komponistin Christina Zurbrügg sowie der Professor für Schnitt an der Filmakademie Wien Michael Hudecek.

Bis 10.00, Ö1

11.50 GESPRÄCH

Intermezzo: Bernardo Bader Anna Soucek spricht in der Pause der Matinée mit dem Architekten, der etwa den islamischen Friedhof im Vorarlberger Altach entworfen hatte. 2012 wurde die Anlage eröffnet, sie erhielt seither zahlreiche Preise und große mediale Aufmerksamkeit.

Bis 12.10, Ö1

13.00 GESPRÄCH

Doppelzimmer: Nikolaus Habjan Elisabeth Scharang besucht den Regisseur, Schauspieler, Kunstpfeifer und Puppenspieler in seiner Werkstatt in Wien.

Bis 15.00, Ö1

16.00 HÖRSPIEL

Die größere Hoffnung von Ilse Aichinger. Ilse Aichingers autobiografisch geprägter Roman zählt zu den wichtigsten Werken der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur. Die Schauspielerin Anne Bennent hat für Ö1 eine Hörspielfassung erarbeitet, die eine sehr persönliche Sichtweise des Romans vermittelt. Die Musik stammt von Otto Lechner.

Bis 17.00, Ö1

17.00 MAGAZIN

Viennale hören: Vom Strand in Brasilien in das sich wandelnde Algerien Der Regisseur Kleber Mendonça Filhos spricht über seinen Film Aquarius. Anschließend geht die Reise akustisch weiter nach Afrika: Als Frau des Botschafters von Madagaskar genoss die Regisseurin Franssou Prenant in Algier ein privilegiertes Leben. Jahre später verwebt sie in Bienvenue à Madagascar ein polyfones Erinnerungsgeflecht.

Bis 17.30, Radio Orange 94.0 im Raum Wien und auf o94.at

(Doris Priesching, 1.11.2016)