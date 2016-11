Live in der Redaktion: Amanda Palmer singt Heintje

Die US-Künstlerin war mit ihrer Ukulele zu Gast in der STANDARD-Redaktion

Vergangene Woche spielte Amanda Palmer zwei ausverkaufte Konzerte an einem Tag im Wiener Wuk, eines am Nachmittag, eines am Abend. Die ehemalige Dresden-Dolls-Sängerin, Crowdfunding-Expertin, Bloggerin und Autorin tourt derzeit solo mit Klavier und Ukulele durch die Welt. Erfreulicherweis fand sie bei ihrem Wien-Aufenthalt die Zeit, in unserer Kulturredaktion für das Publikum des STANDARD Player ein paar Songs zu spielen. Einen davon auf Deutsch, ein Heintje-Cover, und zwei weitere emotionale Stücke aus ihrer Feder.

Song #1: "Ich bau dir ein Schloss"

derstandard.at

Song #2: "Bigger on the Inside"

derstandard.at

Song #3: "Gaga, Palmer, Madonna"

derstandard.at

foto: alexander gotter Amanda Palmer zwischen den Arbeitsplätzen in unserer Kulturredaktion.

(Jasmin Al-Kattib, Maria von Usslar, Raoul Kopacka, Lukas Friesenbichler, 5.11.2016)