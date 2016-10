Pornhub: Interesse an Clown-Pornos boomt

Diskussion über Horrorclowns mit Nebeneffekten – Entsprechende Suchanfragen dieses Monat um 213 Prozent gestiegen

Angesichts all der Berichte über Horrorclowns und deren Untriebe möchte man eigentlich meinen, dass so gut wie jeder mittlerweile genug von den verkleideten Witzbolden haben sollte. Doch die menschliche Natur kennt noch eine andere Seite, wie aktuelle Zahlen von Pornhub eindrücklich belegen.

Zahlen

In den vergangen Wochen hätten die Suchanfragen nach Clown-Pornos auf der eigenen Seite um satte 213 Prozent zugenommen, heißt es in einem Blogeintrag des Online-Porno-Anbieters. In absoluten Zahlen heißt dies, dass es in in den letzten 30 Tagen bei Pornhub mehr als 100.000 Suchanfragen nach Clowns und verwandten Begriffen gegeben habe. Interessanterweise würden dabei Frauen stärker nach solchen Inhalten suchen als Männer und zwar gleich um 33 Prozent mehr.

grafik: pornhub

Durchaus spannend sind auch die Suchbegriff die am häufigsten vor einer direkten Anfrage nach dem Begriff "Clowns" durchgeführt wurden. An der Spitze steht hier zwar "Circus" an dritter Position dann aber schon der Comic-Buch-Charakter Harley Quinn. Noch verblüffender ist, wer sich auf Platz 7 des Rankings eingefunden hat: Ronald McDonald und damit die Werbefigur für die Fastfood-Kette McDonalds. (red, 31.10.2016)