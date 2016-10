Polizei verstärkt zu Halloween den Einsatz

Bundeskriminalamt: Wer sich durch Grusel-Clown bedroht fühlt, soll "ruhig bleiben und Polizei rufen"

Wien – Die Polizei wird am Montag zu Halloween verstärkt im Einsatz sein. Laut Bundeskriminalamt (BK) wird es Sonderstreifen im ganzen Land geben. "Weil zu Halloween vermehrt Sachbeschädigungen begangen werden, gibt es jedes Jahr vermehrte Streifentätigkeit", betonte Vincenz Kriegs-Au, Sprecher des BK.

Dieses Jahr kommt dazu, dass der Trend, als Clown verkleidet andere Menschen zu erschrecken, auch Österreich erreicht hat. Da dieser Trend hierzulande neu ist, erwartet das BK auch Einsätze deswegen, wie viele konnte nicht eingeschätzt werden.

Feuerwehr ist gerüstet

Falls man Opfer oder Zeuge eines Grusel-Clowns werde, rät Kriegs-Au dazu: "Ruhig bleiben und die Polizei rufen, wenn man sich bedroht fühlt. Lieber einmal zu viel als zu wenig die Polizei anrufen." Das BK warnte bereits am Freitag in einer Aussendung davor, sich dem Hype der Grusel-Clowns anzuschließen. In Wien wird es laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer besonders in den Nachtstunden und speziell in stark frequentierten Gegenden verstärkte Streifen geben. Auch die Feuerwehr ist gerüstet, falls es vermehrt Einsätze geben wird.

Das BK warnte ebenso davor, dass oftmals als harmlos gedachte Streiche gerichtlich strafbare Handlungen darstellen. "Das Verunstalten oder Beschmieren von Häusern oder Autos, Beschädigungen von Briefkästen, Zerstören von Mülltonnen, aber auch das Bedrohen von Menschen stellen Straftaten dar," hieß es in der Aussendung. (APA, 31.10.2016)