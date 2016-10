Gemeinsamer Forderungskatalog der medizinischen HochschülerInnenschaften (ÖH) der öffentlichen Unis

Innsbruck – Vertreter der Hochschülerschaften der öffentlichen Medizinischen Universitäten Wien, Graz und Innsbruck sowie der Medizinischen Fakultät Linz haben sich in Innsbruck getroffen um gemeinsam Problemfelder im Human- und Zahnmedizinstudium zu diskutieren. Das Aufnahmeverfahren, die Harmonisierung der Studienpläne, das unbezahlte Praktikum im Zahnmedizinstudium und der Impfschutznachweis sind im Mittelpunkt des Treffens gestanden.

Insgesamt 72 Wochen dauert das unbezahlte Praktikum während des Studiums der Zahnmedizin. In diesem werden Patienten von Studierenden behandelt, wovon die jeweiligen Kliniken sowohl personell als auch finanziell profitieren. Daneben noch Geldverdienen, geht sich nicht aus. "Zur sozialen Absicherung fordern wir eine österreichweite Aufwandsentschädigung für die klinischen Praktika im Zahnmedizinstudium analog zum Klinisch-Praktischen Jahr im Humanmedizinstudium," so Eren Eryilmaz vom Vorsitzteam der ÖH Med Wien.

Auch der österreichweite Medizin-Aufnahmetest (MedAT) wurde diskutiert. Die Universitäten verlangen von Bewerbern eine Teilnahmegebühr in der Höhe von € 110,- pro Antritt. "Die Gebühr für das Aufnahmeverfahren sollte vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft getragen werden und nicht den Studienwerbern oder Universitäten zur Last fallen", kritisiert Ryan Andrew Zwoelfer vom Vorsitzteam der ÖH Med Graz.

Eine einheitliche Regelung fordern die Studierendenvertreter auch beim Thema Impfschutznachweis. Derzeit wird er an jedem Standort unterschiedlich gehandhabt, ist aber für Studierende auch oft mit hohen Kosten verbunden, welche nur teilweise von den Universitäten getragen werden. "Es ist unser Ziel, österreichweit für alle Medizinstudierenden einen kostenfreien Impfschutz zu etablieren", so Konrad Baum vom Vorsitzteam der Studienvertretung an der Medizinischen Fakultät Linz.

Kritisiert wird auch, dass während eines Medizinstudiums ein Standortwechsel kaum möglich sei. "Wir hoffen auf eine starke Einbindung in die Bemühungen der Universitäten, die Studienpläne zu harmonisieren, um Mobilität und Vergleichbarkeit zu ermöglichen. ", gibt Natascha Brigo vom Vorsitzteam der ÖH Med Innsbruck zu Bedenken. (red, 31.10.2016)