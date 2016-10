Grabner-Triplepack gegen Tampa Bay

Villacher netzte beim 6:1-Erfolg der New York Rangers gleich dreimal

New York – Die New York Rangers haben am Sonntag in der National Hockey League (NHL) daheim einen 6:1-Sieg gegen Tampa Bay Lighting gefeiert. Der Villacher Michael Grabner trug zum Erfolg seiner Mannschaft drei Tore bei. Der 29-Jährige traf im zweiten Drittel zum 2:0 und sorgte im letzten Drittel noch für Tor Nummer fünf und sechs seiner Mannschaft.

Die Philadelphia Flyers ohne den verletzten Michael Raffl kamen zu einem 4:3-Erfolg gegen die Carolina Hurricans. Die Detroit Red Wings unterlagen ohne Thomas Vanek zu Hause den Florida Panthers 2:5. (APA, 31.10.2016)