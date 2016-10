Verfahrenseinstellung: Mauthausen-Komitee sieht Justizskandal

Ein Anwalt soll Gaskammern in Mauthausen geleugnet haben, das Verfahren wurde eingestellt. Das Mauthausen-Komitee und das Antifa-Netzwerk protestieren

Linz – Ein Welser Anwalt, Pflichtverteidiger in einem Prozess wegen NS-Wiederbetätigung, soll in seinem Plädoyer behauptet haben, es habe im KZ Mauthausen keine Gaskammer gegeben – was ihm eine Anklage nach dem Verbotsgesetz einbrachte. Doch das Verfahren gegen den Anwalt wurde eingestellt, weil der Weisungsrat im Justizministerium die Staatsanwaltschaft Wels "in letzter Minute zurückpfiff", wie das Mauthausen-Komitee Österreich (MKÖ) berichtet.

Das MKÖ und das oberösterreichische Netzwerk gegen Rassismus und Rechtsextremismus (Antifa-Netzwerk) protestieren nun und wenden sich an Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP). "Auch wenn wir nicht unterstellen, dass die Beziehungen des Gaskammer-Leugners eine Rolle gespielt haben: Hier wurde aus nicht nachvollziehbaren Gründen ein sehr berechtigtes Verfahren von oben abgewürgt", erklärte MKÖ-Vorsitzender Willi Mernyi am Montag in einer Aussendung. Der Bruder und Kanzleipartner des Anwalts soll Vizepräsident der Anwaltskammer Oberösterreich sein: "Das rückt die Justiz in ein schiefes Licht und schadet der Demokratie."

Ein Anwalt müsse "genau überlegen, was er in seinem Plädoyer sagt, und kann nicht einfach eine rechtsextreme Geschichtsfälschung verbreiten", sagt Netzwerk-Sprecher Robert Eiter. "Oft schon hätten wir uns gewünscht, dass das Justizministerium willkürliche Einstellungen von Verbotsgesetzverfahren verhindert. Passiert ist es fast nie. Nun hat die Staatsanwaltschaft korrekt gehandelt, dafür hat der Weisungsrat eine Gaskammer-Leugnung zur straffreien Bagatelle verharmlost." (red, 31.10.2016)