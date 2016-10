Irakische Armee setzt Offensive auf Mosul fort

Östliches Ufer des Tigris wir in einer Stellungnahme des Militärs als Ziel genannt

Mossul – Irakische Truppen haben ihre Offensive gegen die IS-Hochburg Mossul wieder aufgenommen. Ziel sei das östliche Ufer des Tigris, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme des Militärs. Der Fluss teilt die nordirakische Millionenstadt, die von der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) beherrscht wird. An dem Einsatz sind den Angaben nach auch Eliteeinheiten beteiligt.

Armee, kurdische Peschmerga und schiitische Milizen wollen Mossul einkesseln und den IS niederringen, der die Metropole 2014 eroberte und dort sein "Kalifat" im Irak und in Syrien ausrief. In den vergangenen zwei Wochen machten die Einheiten im Süden, Osten und Nordosten Boden gut. (APA, 31.10.2016)