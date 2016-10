Ex-Chef der spanischen Sozialisten will zurück an die Parteispitze

Sanchez kündigt neuerliche Kandidatur an

Madrid – Der zurückgetretene Chef der spanischen Sozialisten will an die Spitze seiner Partei zurückkehren. Er wolle die PSOE auf einen Linkskurs festlegen und für eine Zusammenarbeit mit dem linken Protestbündnis Podemos öffnen, sagte Ex-Parteichef Pedro Sanchez am Sonntag in einem Fernsehinterview. Er verspüre "den Willen und die Kraft" für eine neuerliche Kandidatur, sagte der 44-Jährige weiter.

Sanchez äußerte sich einen Tag, nachdem der Konservative Mariano Rajoy nach langem politischen Stillstand im Parlament eine Vertrauensabstimmung gewonnen hatte; die Bestätigung für eine weitere Amtszeit war nur durch die Stimmenthaltung der Sozialisten möglich. Ohne deren Einlenken hätten die Spanier im Dezember zum dritten Mal binnen eines Jahres ein neues Parlament wählen müssen.

Sanchez hatte Anfang Oktober – auch auf Druck führender PSOE-Politiker – seinen Rücktritt erklärt. Er hatte unter allen Umständen Rajoy als Ministerpräsidenten verhindern wollen und trug die Abmachung seiner Partei mit Rajoy zu dessen Wahl nicht mit. Aus Protest hatte er sogar sein Parlamentsmandat niedergelegt.

Sanchez' angekündigte Kandidatur auf dem Parteitag, dessen Termin noch nicht feststeht, könnte die Partei einer Zerreißprobe aussetzen. "Die große Mehrheit der Partei hat das Vertrauen zu ihm verloren", sagte der sozialistische Abgeordnete Ignacio Urquizo am Sonntagabend in Reaktion auf Sanchez' Ankündigung.

In dem TV-Interview skizzierte Sanchez die Möglichkeit einer künftigen spanischen Linksregierung. Die PSOE und Podemos müssten "Seite an Seite" gehen, weil beide Gruppierungen über Schnittmengen verfügten, sagte er. Dass er früher eine solche Zusammenarbeit abgelehnt habe, sei nicht richtig gewesen.

Podemos-Chef Pablo Iglesias begrüßte die Ankündigung. "Pedro hat heute zugegeben, dass er sich in uns getäuscht hat", schrieb Iglesias auf Twitter. "Das kommt spät – trotzdem danke." (APA/AFP, 31.10.2016)