Bei Wahl in Moldau zeichnet sich Sieg von prorussischem Kandidaten ab

Laut vorläufigen Ergebnissen wollen 55 Prozent Igor Dodon als Präsidenten – Proeuropäische Kandidatin mit 30 Prozent abgeschlagen

Chisinau – Bei der Präsidentenwahl in der früheren Sowjetrepublik Moldau zeichnet sich vorläufigen Ergebnissen zufolge ein Sieg des prorussischen Kandidaten Igor Dodon ab. Nach der Auszählung von einem Drittel aller Stimmzettel lag Dodon bei mehr als 55 Prozent, wie die Präsidentin der Wahlkommission, Alina Russi, am Sonntagabend in Chisinau sagte.

Die auf eine europäische Integration setzende Kandidatin Maia Sandu erhielt demnach 30 Prozent. Von den anderen sieben Kandidaten erreichte keiner die Fünf-Prozent-Hürde.

Die Wahlbeteiligung lag der Wahlkommission zufolge nur bei 48,97 Prozent. Es war das erste Mal seit 20 Jahren, dass die Bürger des 3,5-Millionen-Einwohner-Landes über die Besetzung des Präsidentenamtes entscheiden konnten und nicht das Parlament.

Der Urnengang war eine wichtige Richtungsentscheidung: Der in den Umfragen vorn liegende Kandidat der Sozialisten, Ex-Wirtschaftsminister Dodon, kritisierte die Hinwendung seines Landes zur EU und plädiert für eine strategische Partnerschaft mit Russland. Sandu von der Mitte-rechts-Opposition setzte hingegen auf die europäische Integration. Die Ex-Erziehungsministerin und frühere Weltbank-Mitarbeiterin lag bereits in den Umfragen auf dem zweiten Platz.

Moldau ist das ärmste Land Europas. Ähnlich wie die benachbarte Ukraine ist die kleine Republik zerrissen zwischen einer engeren Anbindung an die EU und einer Hinwendung zu Russland. Seit Juli 2014 ist die frühere Sowjetrepublik mit der EU durch ein Assoziierungsabkommen verbunden.

Moldau steckt seit längerem in einer politischen Krise und wird immer wieder von Korruptionsaffären erschüttert. Die Präsidentschaftswahl wurde nach Angaben der Wahlkommission von mehr als 3200 einheimischen und 562 internationalen Wahlbeobachtern überwacht. (APA, 30.10.2016)