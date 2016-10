Stögers Kölner mischen weiter oben mit

Modeste-Festspiele bei 3:0-Sieg gegen inferioren Hamburger SV – HSV seit 662 Minuten ohne Tor

Köln – Der 1. FC Köln spielt in der deutschen Fußball-Bundesliga weiter ganz oben mit. Das Team von Trainer Peter Stöger setzte sich am Sonntag in der neunten Runde zu Hause gegen den Hamburger SV 3:0 durch und liegt mit 18 Punkten auf Rang vier. Nur fünf Zähler fehlen auf Spitzenreiter Bayern München. Der HSV ist hingegen weiter siegloser Letzter, kommt auch unter Trainer Markus Gisdol nicht in Fahrt.

Matchwinner der Kölner vor 50.000 Zuschauer war Anthony Modeste mit einem Hattrick (60., 82., 86.) und seinen Saisontoren neun bis elf. Der Topscorer der Kölner hätte ein weiteres Mal treffen können, vergab aber vor der Pause einen Elfmeter (41./Stange).

Der einst so ruhmreiche HSV wartet zudem seit 662 Minuten in der Liga auf einen Treffer – Vereinsminusrekord. Für den HSV, der Bobby Wood in der 58. Minute nach einer Tätlichkeit mit einer Roten Karte verlor, war es die siebente Niederlage im neunten Spiel. Die Hamburger haben damit diese Saison schon mehr Rote Karten kassiert als Punkte geholt und Tore erzielt (jeweils zwei).

Vor Köln ist 1899 Hoffenheim Dritter. Die Hoffenheimer sind nach einem Heim-1:0 gegen Hertha BSC Berlin weiter genauso wie die Bayern und Verfolger RB Leipzig noch ungeschlagen. (APA, 30.10.2016)