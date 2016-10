Suljovic schlägt erstmals Darts-Ikone Taylor

44-Jähriger Wiener steht damit im Halbfinale der European Darts Championschip

Österreichs bester Dartspieler Mensur Suljovic hat erstmals in seiner Karriere den Rekordweltmeister Phil "The Power" Taylor besiegt. Der 44-jährige Wiener, der in Weltrangliste auf Platz zwölf rangiert, setzte sich im Viertelfinale der European Darts Championship in Hasselt (Belgien) mit 10:3 gegen den Weltranglisten-Vierten aus England durch.

Im Halbfinale bekommt es Suljovic mit dem Schotten Peter Wright zu tun. (red, 30.10.2016)