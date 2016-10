Vierter Ligasieg in Serie: Chelsea bleibt dran

Blues nach 2:0 bei Southampton weiter an Spitzentrio dran

Southampton – Chelsea hat in der englischen Fußball-Premier-League den Anschluss an die Spitze gewahrt. Die Londoner feierten am Sonntagabend durch ein 2:0 (1:0) bei Southampton ihren siebenten Saisonsieg und haben damit als Vierter weiterhin nur einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer Manchester City. Verfolger Arsenal und der Dritte Liverpool haben nach zehn Runden genauso 23 Zähler auf dem Konto.

Eden Hazard (6.) und Diego Costa (55.) fixierten Chelseas vierten Ligasieg ohne Gegentor in Folge. (APA, 30.10.2016)