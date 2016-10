Die TV- und Radiotipps für Montag, 31. Oktober

Klartext, Thema, James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag, Halloween – Die Nacht des Grauens, House of Cards

18.30 MAGAZIN

Heute konkret Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben, aber in Schwechat können einem die Friedhofsgebühren richtig Angst machen: 1000 Euro soll einen Niederösterreicher ein zehnjähriges Nutzungsrecht fürs Familiengrab auf dem Waldfriedhof Schwechat kosten. 2007 zahlte der Pensionist nur 300 Euro für das gleiche Grab. Bis 18.51, ORF 2

19.45 TALK

Klartext Die Türkei zwischen Flüchtlingsdeal und Militärputsch: Ist der autoritäre Präsident Erdogan noch ein zuverlässiger Partner für die Europäische Union? Sollen die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abgebrochen werden? Darüber spricht Martin Thür mit Mustafa Yeneroglu, einem Abgeordneten der Regierungspartei AKP, und mit der österreichischen Staatssekretärin Muna Duzdar. Die Sendung ist ab 19.45 Uhr auf atv.at zu sehen und wird um 23.25 Uhr auf ATV ausgestrahlt. Bis 20.15, ATV 2

21.10 MAGAZIN

Thema Die Themen bei Christoph Feurstein: 1) Horrorclowns und Halloween: die Lust an der Angst. 2) Muslimische Jugendliche: gefährlich oder gefährdet? 3) Palliativmedizin: Sterben in Würde. 4) Berufsumstieg zur Lebensmitte: bei Halbzeit alles anders. Bis 22.00, ORF 2

22.15 AGENT

James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag (USA/GB 2003, Lee Tamahon) Pierce Brosnan schlägt sich als Agent 007 zum vierten und letzten Mal recht tapfer. Halle Berry und John Cleese sind auch dabei. Achten Sie auf die zahlreichen Reminiszenzen an Brosnans Vorgänger: Wie in Im Angesicht des Todes fährt etwa auch dieser Bond Schneemobil. Anschließend ging Pierce Brosnan in Agentenrente, mit Daniel Craig und neuer Ernsthaftigkeit wurde Mr. Bond generalüberholt. Bis 0.20, ZDF

22.20 HORRORKLASSIKER

Halloween – Die Nacht des Grauens (John Carpenter's Halloween, USA 1978, John Carpenter) Nach dem Mord an seiner Schwester wird ein Sechsjähriger in eine psychiatrische Anstalt gesteckt. Just am Tag vor Halloween bricht der mittlerweile erwachsene Killer aus – und hat es auf seine damalige Babysitterin (Jamie Lee Curtis) abgesehen. Klassiker. Bis 0.09, ATV 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Die Themen bei Clarissa Stadler: 1) Alpine Schutzhütten: abreißen, bewahren oder neu bauen? Und wie modern darf ein Neubau sein? 2) Das neue Bürgertum und seine Werte: Gespräch mit Presse-Chefredakteur Rainer Nowak und Meinhard Rauchensteiner, langjähriger Kulturberater des Bundespräsidenten. 3) Ian McEwand Nussschale: Ein Fötus erzählt Hamlet neu. Bis 23.35, ORF 2

22.30 TALK

Pro und Contra Künstlich oder bio – wie soll das Essen der Zukunft sein? Bei Corinna Milborn diskutieren darüber Peter Brabeck-Letmathe, Verwaltungsratspräsident des Lebensmittelriesen Nestlé, und die Köchin und Autorin Sarah Wiener. Bis 23.50, Puls 4

23.50 POLITSPEKTAKEL

House of Cards Dass Kevin Spacey als Frank Underwood neben einem echten Präsidentschaftskandidaten gemäßigt und sympathisch wirkt, hätte er sich wohl selbst nicht gedacht. Underwoods Frau (Robin Wright) dürfte im Wahlkampf wohl auch eine gewichtigere Rolle spielen als Melania Trump. Auftakt zur vierten Staffel des Machtepos. Bis 0.35, ORF 1

0.00 IN MEMORIAM

Tatort In Gedenken an Manfred Krug: der letzte Fall der Hamburger Kommissare Stoever (Krug) und Brockmöller (Charles Brauer) von 2001, die den Mord an einem Kollegen aufklären müssen. Ihre Ermittlungen führen die beiden auf die Hamburger Inseln Neuwerk und Scharhörn. Bis 1.30, ORF 2