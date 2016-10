Cibulkova-Triumph bei WTA-Finals in Singapur

Zweitsatzsieg gegen deutsche Weltranglisten-Erste Angelique Kerber

Singapur – Die 27-jährige Slowakin Dominika Cibulkova hat am Sonntag die Tennis-Saison auf der WTA-Tour mit dem Titelgewinn bei den WTA-Finals in Singapur abgeschlossen. Die Nummer sieben des Turniers gewann das Endspiel gegen die deutsche Weltranglisten-Erste Angelique Kerber (1) 6:3, 6:4. Cibulkova hatte sich erst durch ihren Finalsieg in Linz ihre erstmalige Teilnahme am Saison-Abschlussturnier gesichert.

Kerber verpasste es durch die Niederlage im 77-Minuten-Match hingegen, als erste Deutsche seit Steffi Graf im Jahr 1996 diesen wertvollen Titel zu holen. Die 28-Jährige hatte heuer die Australian und die US Open gewonnen. (APA, 30.10.2016)