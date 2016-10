Rolf Majcen feiert in China

Sieg beim "Puzhehei Running Ultra 2016"-Event über den "blaugrünen Drachenberg"

Tianjin – Österreichs Treppenläufer Rolf Majcen hat am Wochenende im Rahmen eines mehrtägigen China-Aufenthaltes einen besonderen Sieg gefeiert. Nach den Treppenläufen in Tianjin (2. Platz), Shanghai (3.) und Chongqing (9.) holte er am Samstag im südchinesischen Yunnan im Rahmen des "Puzhehei Running Ultra 2016"-Event im 12-Kilometer-Lauf über den "blaugrünen Drachenberg" mit seinen 1.600 Stufen den Sieg. Majcen hat damit bereits 88 verschiedene Bauwerke laufend erklommen und in seinem mittlerweile 134. Treppenlauf die 62. Top-3-Platzierungen erreicht. (APA, 30.10.2016)