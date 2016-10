Kärntner Taxi-Fahrer wegen Schlepperei in Italien festgenommen

Vier illegale Migranten im Auto befördert – Soll pro Mann 200 Euro verlangt haben

Tarvis – Die italienische Grenzpolizei in Tarvis hat am Samstag auf der Autobahn einen Kärntner Taxifahrer wegen Schlepperei festgenommen. In seinem Taxi saßen vier illegale Migranten aus Afrika, drei Nigerianer und ein Ghanaer.

Die Männer behaupteten, der aus Feistritz stammende Taxler habe sie in Italien angesprochen und ihnen die Fahrt nach Villach um 200 Euro pro Kopf angeboten. Der Taxi-Fahrer wurde zunächst in die Strafanstalt von Udine gebracht und später wieder freigelassen, bestätigte die Grenzpolizei auf APA-Anfrage eine Meldung der "Kronen Zeitung" (Sonntag-Ausgabe). Die Migranten wurden von der Polizei registriert. (APA, 30.10.2016)