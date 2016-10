Polizei bei Auflösung von Rave-Party in Wien attackiert

Als Einsatzkräfte Veranstaltung in leer stehender Fabrik in Simmering auflöste, kam es zu Tumulten. Mehrere Beamte wurden verletzt, zwei Verdächtige festgenommen

Wien – Zu einem Großeinsatz der Polizei ist es in der Nacht auf Sonntag bei der Räumung einer illegalen Rave-Party in einem leer stehenden Fabriksgebäude in Wien-Simmering gekommen. Als die Exekutive die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen für aufgelöst erklärte, gingen Party-Besucher auf die Beamten los, berichtete die Landespolizeidirektion am Sonntag. Mehrere Polizisten wurden verletzt.

Rund 400 Raver feierten im Inneren der improvisierten Veranstaltungsstätte in der Haidestraße, 200 weitere hielten sich draußen auf bzw. warteten auf den Einlass, als die von einem Anrainer alarmierte Polizei um 1.15 Uhr eintraf. Aufgrund der fehlenden Betriebssicherheit wurde der Permanenzingenieur der Stadt Wien eingeschaltet, in weiterer Folge vom Magistrat die Einstellung der Veranstaltung wegen Gefahr im Verzug verfügt.

Gäste vorübergehend eingeschlossen

Als die Polizei versuchte, die Raver zum Heimgehen zu bewegen, reagierte ein Teil der Menge aggressiv. Einige Party-Besucher verbarrikadierten den Ausgang, sodass Hunderte Besucher in dem weitgehend nicht beleuchteten und verwinkelten Kellerbereich der Fabrik vorübergehend eingeschlossen waren. Polizisten wurden mit Glasflaschen, Steinen und einem Feuerlöscher beworfen. Vier Beamte wurden durch eine ätzende Flüssigkeit im Gesichtsbereich verletzt, zwei weitere Beamte bei der anschließenden Räumung.

Im Zuge der Auflösung der Veranstaltung wurden zwei Tatverdächtige festgenommen. Einige weitere mutmaßliche Täter konnten unerkannt in der Menschenmenge untertauchen. Bei einem Festgenommenen wurden Suchtmittel sichergestellt, auch in der Fabrik selbst wurden Drogen-Päckchen gefunden. Auch gegen die Organisatoren der Rave-Party wurden Ermittlungen aufgenommen. (APA, 30.10.2016)