Wiesberger in Shanghai auf Endrang 35

"Leider eine nicht zufriedenstellende Woche" – Überlegener Sieg des Japaners Matsuyama

Shanghai – Österreichs Top-Golfer Bernd Wiesberger hat sich am Sonntag mit einer 71er-Schlussrunde im mit 9,5 Mio. Dollar dotierten WGC-Turnier in Shanghai um zwei Positionen auf den 35. Endrang verbessert. Damit ging die Serie an Top-Ten-Platzierungen des Burgenländers zu Ende, er kassierte ein Preisgeld von 60.686 Euro. Ex aequo mit ihm platzierte sich u.a. der Weltranglisten-Zweite Dustin Johnson (USA).

Der Japaner Hideki Matsuyama verteidigte seine Führung auf dem Par-71-Kurs mit einer 66er-Runde erfolgreich und souverän, mit dem Gesamtscore von 265 benötigte er insgesamt 22 Schläge weniger als Wiesberger. Der US-Amerikaner Daniel Berger und der Schwede Henrik Stenson hatten als ex aequo Zweitplatzierte gleich sieben Schläge Rückstand auf den überzeugend aufgetretenen Sieger. Der Nordire Rory Mcilroy wurde Vierter (273).

Im Resümee Wiesbergers via Facebook-Posting war wenig Positives zu lesen: "Leider eine nicht zufriedenstellende Woche in China. Langes Spiel war durchschnittlich, kurzes Spiel und Putting kam einfach nicht ins Laufen...", schrieb der 31-Jährige. "Wochen wie diese gibt es nicht zu oft, und ich versuche, das Spiel in der Türkei wieder auf Schiene zu bringen." Und zwar ab Donnerstag bei den Turkish Airlines Open in Antalya.(APA, 30.10.2016)

Endstand WGC-Turnier in Shanghai (Par 71, 9,5 Mio. Dollar): 1. Hideki Matsuyama (JPN) 265 (66+65+68+66) Schläge – 2. Daniel Berger (USA) 272 (66+70+67+69) und Henrik Stenson (SWE) 272 (69+71+67+65) – 4. Bill Haas (USA) 273 (67+67+70+69) und Rory McIlroy (NIR) 273 (71+66+70+66) – 6. Rickie Fowler (USA) 274 (65+73+68+68), Francesco Molinari (ITA) 274 (67+69+68+70) und Ross Fisher (ENG) 274 (69+68+69+68). Weiter: 35. u.a. Bernd Wiesberger (AUT) 287 (71+72+73+71) und Dustin Johnson 287 (74+74+70+69)