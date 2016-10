Oettinger will China-Äußerungen nicht respektlos gemeint haben

Sprach in mitgefilmter Rede von "Schlitzohren und Schlitzaugen"

EU-Kommissar Günther Oettinger hat versucht, seine umstrittenen Äußerungen über den Wettbewerb mit China zu relativieren. Auf die Frage, was er mit "Schlitzohren und Schlitzaugen" gemeint habe, sagte der CDU-Politiker der "Welt", er habe aufzeigen wollen, welche Herausforderung die Aufholjagd von Ländern wie China und Südkorea darstelle. "Und ich wollte in diesem Zusammenhang vor Selbstzufriedenheit warnen."

"Saloppe Äußerung"

Im Hinblick auf die umstrittene Wortwahl räumte der frühere baden-württembergische Regierungschef zugleich ein: "Das war eine etwas saloppe Äußerung, die in keinster Weise respektlos gegenüber China gemeint war." Oettinger hatte sich in der Rede vor Hamburger Unternehmern auch allgemein über die Politik der Bundesregierung kritisch geäußert und führte als Beispiele die Beschlüsse zur Rente oder zur Pkw-Maut an.

Bei politischen Rivalen stießen die Äußerungen auf Kritik. Wer rassistische Ressentiments bediene, disqualifiziere sich für politische Spitzenposten, sagte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley am Wochenende dem "Spiegel". Die Grünenfraktion im EU-Parlament forderte Oettingers Rücktritt. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Kanzlerin Angela Merkel müssten ihn mit einem Politiker ersetzen, der die europäischen Werte respektiere und vertrete.

Wechsel in Haushaltsressort

Erst am Freitag war bekanntgeworden, dass Oettinger das Haushaltsressort der Bulgarin Kristalina Georgiewa in der EU-Kommission übernimmt. Die Politikerin tritt einen Spitzenposten bei der Weltbank an. Dass Oettinger ihr Ressort erhält, wird von vielen als Aufstieg gewertet. Bisher ist er in der Brüsseler Behörde für den Bereich Telekommunikation zuständig. (Reuters, 30.10.2016)