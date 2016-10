7:12-Sieg in der Chicago bedeutet eine 3:1-Führung in der Serie

Die Cleveland Indians stehen nach einem 7:2-Sieg im vierten Finalspiel der Major League Baseball (MLB) bei den Chicago Cubs vor dem Gewinn der World Series. Durch den Erfolg am Samstag (Ortszeit) vor 41.706 Zuschauern im ausverkauften Wrigley Field von Chicago führen die Indians in der "best of seven"-Serie nun mit 3:1 und können bereits am Sonntag mit einem weiteren Auswärtssieg den Titel holen