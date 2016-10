Wahlen in Island: Regierung abgewählt, Linksbündnis ohne Mehrheit

Nach Auszählung fast aller Stimmen kommt keines der Bündnisse auf eine Mehrheit im Parlament

Reykjavik – Bei den Parlamentswahlen in Island hat die Regierung aus Rechtsliberalen und Konservativen ihre Mehrheit verloren. Das stand Sonntag früh nach Auszählung fast aller Stimmen fest.

Aber auch eine von den Piraten angestrebte Viererkoalition mit Links-Grünen, Sozialdemokraten und der Partei Bright Future (Glänzende Zukunft) kommt demnach trotz großer Zugewinne für die Piraten und die Links-Grünen nicht auf die dafür erforderlichen 32 Sitze im isländischen Parlament.

Wer künftig in dem Inselstaat im Nordatlantik regieren würde, war deshalb am Tag nach der Wahl zunächst noch unklar. Stärkste Partei wurden die Konservativen.

Regierungschef enttäuscht

Vorsitzende der 2012 gegründeten Piraten ist die ehemalige Sprecherin der Enthüllungsplattform WikiLeaks, Birgitta Jonsdottir. Sie hatte vor der Wahl ein Bündnis mit den beiden "etablierten" Parteien abgelehnt und stattdessen eine linke Allianz geschmiedet. "Wir sind sehr zufrieden", sagte Jonsdottir nach Bekanntgabe der ersten Zahlen vor Parteianhängern in Reykjavik. "Das Ergebnis ist großartig".

Unabhängig davon, wie die Wahl ausgehe, habe ihre Partei die isländische Gesellschaft verändert. "Wir wollen den Mächtigen die Macht nehmen, um sie dem Volk zu geben", sagte Jonsdottir.

Regierungschef Sigurdur Ingi Johannsson äußerte sich enttäuscht über den Wahlausgang. Sollte sich das Ergebnis bestätigen, werde er am Sonntag beim Präsidenten einen Rücktritt einreichen, sagte der Vorsitzende der Fortschrittspartei.

Neuwahlen nach Panama Papers

Mit der Regierungsbildung dürfte nun der Chef der Unabhängigkeitspartei, Finanzminister Bjarni Benediktsson, beauftragt werden. Ihn erwarten allerdings harte Verhandlungen mit der Reformpartei, die mit ihren sieben Abgeordneten beiden Lagern zur Mehrheit verhelfen könnte. Die Reformpartei ist eine Abspaltung von Ex-Mitgliedern der Unabhängigkeitspartei, die anders als die Regierung für einen EU-Beitritt ihres Landes plädieren.

Die eigentlich erst im kommenden Jahr anstehende Parlamentswahl in Island war in Folge des Skandals um die "Panama Papers" vorgezogen worden. Die Enthüllungen sorgten in der isländischen Politik für großen Wirbel. Der frühere Premier Sigmundur David Gunnlaugsson musste im April zurückgetreten, da sein Name im Zusammenhang mit Finanzgeschäften von Briefkastenfirmen aufgetaucht war. Mit massiven Protesten setzten Islands Bürger auch vorgezogene Neuwahlen durch. (APA, AFP, 30.10.2016)