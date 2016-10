Isländer strafen Regierung bei Parlamentswahl ab

Zustimmung zur Fortschrittspartei bricht ein – Piraten erhalten nicht so viele Stimmen wie erwartet – Keine klare Regierungskoalition erkennbar

Reykjavik – Bei der Parlamentswahl haben sich die Isländer für Stabilität ausgesprochen und den Juniorpartner der bisherigen Regierung als stärkste Kraft gewählt. Mit 29 Prozent erhielt die Unabhängigkeitspartei mit Abstand die meisten Stimmen. Sie erklärte sich am Sonntag zum Sieger. Parteichef Bjarni Benediktsson sagte, er wolle versuchen, die neue Regierung zu stellen. Dabei sei eine Dreierkoalition denkbar. Offenließ der bisherige Finanzminister aber, welche Parteien als Partner infrage kommen. Abgestraft wurde die bisher stärkste Fortschrittspartei, die nur noch 11,5 Prozent aller Stimmen erhielt – halb so viele wie in der vorherigen Wahl.

Mit 15 Prozent wurden die Piraten drittstärkste Kraft nach der links-grünen Bewegung. Damit blieben sie hinter den Werten zurück, die sie in Umfragen erreicht hatten. Königsmacher könnte nun die neu gegründete pro-europäische Reformpartei werden, die auf etwa zehn Prozent der Stimmen kam und sich noch nicht für ein Lager ausgesprochen hat.

Im April war Ministerpräsident Sigmundur David Gunnlaugsson von der Fortschrittspartei zurückgetreten. Ihm wurden die Panama Papers zum Verhängnis, mit denen ein Geflecht von Briefkastenfirmen aufgedeckt wurde. Demnach betrieb Gunnlaugssons Frau eine derartige Firma, die Anteile an den 2008 zusammengebrochenen Banken des Landes hielt. Vor seinem Rücktritt war es zu Protesten auf der Insel gekommen. (APA, AFP, 30.10.2016)