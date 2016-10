Erneut starkes Erdbeben in Mittelitalien

Beben mit einer Magnitude von 6,1 zerstörte ganze Ortschaften

Rom – Mittelitalien ist am Sonntagmorgen erneut von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Das Epizentrum lag in der Kleinstadt Norcia in Umbrien. Das nationale Institut für Geologie und Vulkanologie sprach von einem Erdstoß der Magnitude 6,1 in einer Tiefe von zehn Kilometern.

Das Institut korrigierte somit Angaben des Staatsfernsehens RAI, das 7,1 gemeldet hatte. Nach Medienangaben war das Erdbeben von Bozen bis Neapel zu spüren. Der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi setzte sich mit dem Zivilschutz in Verbindung, der die Nothilfe in der betroffenen Region koordiniert.

Ganze Ortschaften zerstört

Aleandro Petrucci, Bürgermeister der Ortschaft Arquata, die bereits am 24. August von einem schweren Erdbeben betroffen war, sagte, dass das ganze Dorf zerstört sei. "Arquata gibt es nicht mehr", sagte Petrucci. Auch die vom Erdbeben am Mittwoch schwer beschädigte Kleinstadt Ussita sei komplett zerstört. Über mögliche Opfer gab es zunächst keine Berichte.

Norcia, wo das Epizentrum des Bebens vom Sonntagmorgen lag, ist der Heimatort des Heiligen Benedikt. Die Basilika des Heiligen Benedikt und die Kathedrale von Santa Maria Argentea stürzten ein. Lediglich Teile der Fassaden blieben erhalten.

Auch in Österreich zu spüren

Das Erdbeben war am Sonntag ersten Meldungen aus der Bevölkerung zufolge auch in Teilen Österreichs zu spüren, wie der Österreichische Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mitteilte. Die Rückmeldungen stammten "aus Kärnten, dem Inntal, dem Grazer Becken sowie bis hin nach Salzburg und ins Salzkammergut". Laut ZAMG wurde vor allem aus höheren Stockwerken über ein langsames Schwanken und das Schwingen hängender Gegenstände berichtet. Einige Personen seien auch aufgewacht.

Erst am Mittwoch hatte in den Regionen Umbrien, Latium und Marken die Erde gebebt. Zahlreiche Häuser waren eingestürzt. Der neue Erdstoß löste Angst unter der Bevölkerung aus, die in Notunterkünften die vierte Nacht im Freien verbracht hatte.

Bei dem Erdbeben am 24. August waren im selben Gebiet fast 300 Menschen ums Leben gekommen. (Reuters, APA, 30.10.2016)