Waffen nahe von Haus des serbischen Regierungschefs sichergestellt

Innenminister Stefanovic: Waffenfund sehr besorgniserregend

Belgrad – In der Nähe des Hauses des serbischen Regierungschefs Aleksandar Vucic sind zahlreiche Waffen gefunden worden. Die Polizei habe in Jajinci, einem Vorort von Belgrad, am Samstagabend unter anderem mehrere Handgranaten und größere Mengen von Munition für Scharfschützengewehr sowie ein automatisches Gewehr sichergestellt, teilte der serbische Innenminister Nebojsa Stefanovic am Abend mit.

Der Waffenfund sei besorgniserregend, erklärte der Innenminister. Die Waffen waren demnach in einem Wald nur 50 Meter von jener Zufahrtsstraße entfernt versteckt, die zum Haus des Ministerpräsidenten führt. Der Fundort sei unweit einer Kreuzung, wo das Fahrzeug des Regierungschefs die Geschwindigkeit stets deutlich drosseln müsse, um abbiegen zu können, erläuterte Stefanovic.

Vucic wollte die Spekulationen über mögliche Anschlagspläne zunächst nicht kommentieren. Er könne keine Aussagen machen, bis er eine Information des Nachrichtendienstes BIA und der Polizei erhalten habe, wurde der Regierungschef von der staatlichen Presseagentur Tanjug zitiert. (APA, 29.10.2016)