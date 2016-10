Dortmund nur 0:0 gegen Schalke

BVB mit Remis gegen Schalke seit vier Spielen ohne Sieg und bereits acht Punkte hinter Bayern

Wien – Schalke 04 im Glück, Borussia Dortmund zu einfallslos – die Königsblauen haben in einem hart umkämpften, aber schwachen 171. Revierderby einen Punkt bei ihrem Erzrivalen entführt und dürfen sich als moralischer Sieger fühlen. Beim lange ereignisarmen 0:0 waren die seit nun sieben Spielen ungeschlagenen Schalker lange die forschere Mannschaft.

Es reichte aber nicht, um die BVB-Heimserie von jetzt 26 Ligaspielen ohne Niederlage zu knacken. Angesichts eines Lattentreffers von Ousmane Dembélé (53.) kann Königsblau sogar von Glück sagen, weiter nur sieben Punkte hinter dem BVB zu stehen.

"Ich bin weniger zufrieden. Wir haben die drei Punkte nicht geholt. Wir haben die Lücken nicht gefunden", sagte BVB-Ass Mario Götze bei Sky: "Es fühlt sich nicht gut an, wenn wir uns bei diesem Aufwand nicht belohnen." Schalkes Benedikt Höwedes ergänzte: "Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut verteidigt. Wir haben uns die Halbzeiten aufgeteilt, wir waren in der ersten besser, Dortmund in der zweiten."

Viel war geredet worden über den Ruhrpottklassiker, über Dortmunder Verletzungsprobleme und den neuen Schalker Aufschwung. Beide Mannschaften spielten zwar mit extrem hohem Einsatz, Schalkes Sead Kolasinac setzte mit einer fulminanten Grätsche an der Seitenlinie ungesühnt das erste Zeichen (6.). Shinji Kagawa sah auf der Gegenseite 60 Sekunden später vor 80.179 Zuschauern die erste Gelbe Karte. Spielerisch aber gab es lange kaum etwas zu sehen, besonders von Dortmunder Seite.

Schalke-Trainer Markus Weinzierl hatte seine Mannschaft vor seinem ersten Derby aufgefordert, "zu zeigen, wie weit sie ist". Das taten die Königsblauen, die defensiv sehr sicher standen und kaum etwas zuließen. Weinzierl hatte sich erneut für eine stabile Dreierkette mit Naldo in der Zentrale entschieden, flankiert von Benedikt Höwedes rechts und Matija Nastasic links.

Wenig

Nach vorne tat sich bei allem Laufpensum wenig, was aber immer noch mehr war als auf der anderen Seite. Franco Di Santo, Ersatz für den verletzten Klaas-Jan Huntelaar, wurde nach einem Steilpass von Leon Goretzka vor BVB-Torhüter Roman Bürki im letzten Moment geblockt (15.). Es war, mit viel gutem Willen, die einzige Chance der ersten 45 Minuten.

Besser wurde es erst in den hektischen ersten Minuten der zweiten Halbzeit. Dem BVB blieb nach einem Handspiel von Benedikt Höwedes ein Elfmeter verwehrt (46.), Kolasinac hatte kurz darauf die bis dato beste Chance des Spiels, scheiterte jedoch an Bürki (48.). Götze (73.) und Pierre-Emerick Aubameyang (74.) besaßen die besten Gelegenheiten für die Gastgeber. (sid, 29.10.2016)