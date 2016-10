St. Pöltens Krise hält auch nach dem Sir an

Philipp Netzer kanonierte noch über das Tor (79.), ehe Fallmanns Elf sich immerhin wieder halbwegs konsolidieren konnte. Mehr als zu einem verunglückten Drehschuss des eingewechselten Alhassane Keita reichte es jedoch nicht. Der SKN musste im siebenten Match in der NV-Arena die fünfte Niederlage einstecken, an der Traisen bleibt auch nach dem Sir der Wurm drin. (Michael Robausch, 29.10. 2016)

Der SKN beherrschte die Partie nun ganz deutlich, während Altach in die völlige Bedeutungslosigkeit abzugleiten drohte. Beinahe wäre sogar der Funke auf unentwegte 2084 auf den Rängen übergesprungen. Dass Damir Canadi Daniel Luxbacher für Oberlin brachte, war der Tatsache geschuldet, dass sein Mittelfeld vollkommen den Zugriff verloren hatte. Augenblicke später, und nicht erst in einem späteren Leben, zeigte sich dann: das Karma war auch an diesem Abend nicht im Lager des SKN. Denn Altachs Patrick Salomon köpfelte das zu diesem Zeitpunkt völlig unlogische 1:0 für die Gäste (65.).

Am ehesten Übereinstimmung gab es hinsichtlich der Diagnose, dass zwischen Ex-Trainer Karl Daxbacher und Sportdirektor Frenk Schinkels wohl gröbere Disharmonien geschwelt haben dürften. Dabei ging es offenbar nicht zuletzt um die Einschätzung der Konkurrenzfähigkeit des Kaders. Daxbacher machte den Eindruck des Pessimisten, Schinkels gab den Optimisten. Der STANDARD wiederum, falls das jemandes Interesse wecken sollte, neigte der Meinung zu, dass bisher der Rahmen des Möglichen gar nicht so suboptimal ausgeschöpft worden war. Viel mehr als ein erfolgreich absolvierter Abstiegskampf dürfe nicht erwartet werden. Aber vielleicht liegt er damit auch völlig falsch.

Stimmen

Jochen Fallmann (Trainer St. Pölten): "Wir haben das Spiel sehr gut in den Griff bekommen. Bei drei, vier Situationen hat uns die Entschlossenheit gefehlt. Im letzten Drittel fehlt uns auch etwas die Kreativität. Altach ist mit der ersten Chance in der zweiten Halbzeit in Führung gegangen. Es ist eine bittere Niederlage, meine Mannschaft hat alles gegeben. Heute hat uns das nötige Glück gefehlt. Man weiß, wenn Altach in Führung geht wird es sehr schwierig."

Damir Canadi (Trainer Altach): "Es war ein sehr schwer erarbeiteter Sieg. Es war nicht leicht für uns zu spielen, St. Pölten hat viel investiert. In der ersten Halbzeit haben wir es nicht gut gemacht, wir haben aber gewusst, wenn wir in Führung gehen, werden wir besser umschalten. Wichtig ist, dass wir effektiv bleiben."

Patrick Salomon (Torschütze Altach): "Die erste Halbzeit haben wir verschlafen, in der zweiten haben wir dann viel stärker gespielt. Wer dann das Tor schießt, gewinnt das Spiel."