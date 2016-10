Ronaldo zerlegt Alaves mit drei Toren

Real Madrids Tormaschine vergibt bei 4:1-Sieg sogar noch einen Elfmeter

Cristiano Ronaldo hat am Samstag in der spanischen Fußball-Meisterschaft wieder zu alter Treffsicherheit zurückgefunden. Der Portugiese erzielte beim 4:1-Auswärtssieg von Real Madrid gegen Alaves drei Tore und hält nun nach zehn Runden bei fünf Liga-Toren.

Die Gastgeber, die vor wenigen Wochen einen Auswärtssieg gegen Barcelona gelandet hatten, gingen zwar durch Deyverson (7.) in Führung, dann aber schlug Ronaldo zu. Der Portugiese traf in der 17. Minute aus einem Elfmeter sowie in der 33. und 88. Minute. Außerdem vergab der 31-Jährige in der 79. Minute einen weiteren Strafstoß. Den vierten Real-Treffer erzielte der eingewechselte Alvaro Morata in der 84. Minute. Die Madrilenen verteidigten damit die Tabellenführung. (APA, 29.10.2016)