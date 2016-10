Erdogan: Todesstrafen-Wiedereinführung wird Parlament vorgelegt

Türkischer Präsident: "Kritik des Westens zählt nicht"

Ankara – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will das Parlament in Ankara über die Wiedereinführung der Todesstrafe abstimmen lassen. Die vom Westen geäußerte Kritik an diesen Plänen würde nicht zählen, erklärte Erdogan am Samstag bei einer Rede in der türkischen Hauptstadt.

Er sei überzeugt, dass das Parlament zustimmen werde und er werde das entsprechende Gesetz unterzeichnen, sagte der türkische Präsident vor Kundgebungsteilnehmern, die die Todesstrafe für die Putschisten von Mitte Juli forderten. Erdogan nannte aber keinen Zeitplan für sein Vorhaben. (APA, 29.10.2016)