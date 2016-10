In Wien wird die schönste Katze der Welt gekürt

An diesem Wochenende werden 1.400 Katzen in der Wiener Marx-Halle ausgestellt. Bis Sonntag morgen können die Besitzer ihre Katzen noch stylen, dann werden die Gewinner gekürt.

An diesem Wochenende werden 1.400 mehr oder weniger flauschige Anwärter auf den Titel "schönste Katze der Welt" in der Wiener Marx-Halle ausgestellt. Bis Sonntag, 10 Uhr, können die Besitzer ihre Katzen noch Bürsten, Schamponieren und ihnen die Krallen Feilen, dann werden vier Rassekatzen und eine Hauskatze in ihren Kategorien zum "World Winner 2016" von 24 Richtern aus der ganzen Welt gekürt.