Ferrer muss das Halbfinale verletzt absagen

Andy Murray damit kampflos im Finale – Brite spielt Exhibition-Match gegen Jürgen Melzer

Wien – David Ferrer hat am Samstag sein Halbfinale gegen Andy Murray in der Wiener Stadthalle absagen müssen. Der als Nummer fünf gesetzte Spanier, aktuelle Nummer 19 der Welt, hat eine derzeit nicht näher definierte Verletzung im linken Bein und wird in der Wiener Privatklinik behandelt. Murray steht damit kampflos im Endspiel des Erste Bank Open.

Jürgen Melzer hat sich kurzfristig bereit erklärt, nach dem aktuell laufenden Halbfinale zwischen Ivo Karlovic und Jo-Wilfried Tsonga einen Schaukampf gegen Murray zu bestreiten. (APA, 29.10.2016)