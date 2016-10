Nach Dreisatzsieg gegen Kusnezowa gegen Kerber oder Radwanska um Titel

Singapur – Linz-Siegerin Dominika Cibulkova ist die erste Finalistin der WTA-Tennis-Finals in Singapur. Die als Nummer sieben gesetzte Slowakin drehte ihr Halbfinale gegen die Russin Swetlana Kusnezowa (8), siegte nach 2:27 Std. 1:6,7:6(5),6:4. Cibulkova war knapp aus der Gruppe in die Vorschlussrunde aufgestiegen. Sie trifft am Sonntag im Finale auf Angelique Kerber (GER-1) oder Agnieszka Radwanska (POL-2). (APA, 29.10.2016)