Alisa Buchinger holt Gold in der Kumite-Klasse

Salzburgerin sorgt für das erste WM-Gold seit über 20 Jahren

Linz – Die Salzburgerin Alisa Buchinger hat Samstagmittag bei den Karate-Weltmeisterschaften in Linz in der Kumite-Klasse bis 68 kg die Goldmedaille geholt. Die seit Mittwoch 24-Jährige besiegte im Finale in der TipsArena die Dänin Katrine Pedersen 6:1. In Folge kämpften noch die Vorarlbergerin Bettina Plank im Kumite bis 50 kg sowie die Niederösterreicherin Kristin Wieninger in Kata um Bronze.

Buchingers Gold ist das erst zweite in der WM-Geschichte für den österreichischen Verband (ÖKB) nach jenem für Daniel Devigili 1994 in Kota Kinabalu in Malaysia in der Kumite-Klasse bis 75 kg. Acht Jahre später in Madrid gewann der Vorarlberger in der All-Kategorie Silber. Ansonsten hatte es vor Buchingers Kampf bei nun 23 Weltmeisterschaften keine rot-weiß-rote WM-Finalteilnahme gegeben. (APA, 29.10.2016)