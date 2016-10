World Series: Cleveland führt nach Sieg in Chicago mit 2:1

Einziger Punkt im siebenten Inning für die Cubs

Chicago – Die Cleveland Indians haben Spiel drei der Baseball-World-Series bei den Chicao Cubs gewonnen und sind in der Serie "Best-of-Seven" mit 2:1 in Führung gegangen. Die Entscheidung fiel am Freitag (Ortszeit) im mit 41.703 Zuschauern ausverkauften Wrigley Field von Chicago im siebenten Inning, als die Indians den einzigen Punkt erzielten.

Spiel vier findet am Samstag (Ortszeit) wieder in Chicago statt. Die Cubs warten seit 108 Jahren auf die Baseball-Krone, Cleveland seit 1948. (APA, 29.10.2016)

MLB-Ergebnis vom Freitag: Finale ("best of seven"), 3. Spiel: 3. Chicago Cubs – Cleveland Indians 0:1. Stand in der Serie 1:2. – Spiel 4 in der Nacht auf Sonntag erneut in Chicago.