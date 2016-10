Rechter Kongress startet mit Polizei-Großaufgebot: Zwei Festnahmen

FPÖ-Generalsekretär Kickl "versteht Kritik nicht" und wird "über Grundsätzliches zu Europa" referieren

Linz – Die selbst ernannten "Verteidiger Europas" wollen ganz offensichtlich unter sich sein: Samstagfrüh startete der höchst umstrittene rechte Kongress in den Linzer Redoutensälen mit einem Polizei-Großaufgebot. Der Zugang zu den repräsentativen Räumlichkeiten wurde bereits um sechs Uhr weiträumig gesperrt.

Zwei Personen verschafften sich aber trotzdem Zugang und leerten um 9.30 Uhr in einem Saal laut Polizei einen kleinen Plastikbehälter mit einer einer bis dato unbekannten Flüssigkeit aus. "Es ist zu einer Geruchsbelästigung gekommen", sagt Polizeisprecher Bruno Guttmann zum STANDARD. Die zwei wurden vorübergehend festgenommen, die Veranstaltung fortgesetzt.

Die Sicherheitsvorkehrungen sind groß. Selbst an den Eingängen einer nahen Tiefgarage bezogen Beamte der Hundestaffel Stellung. Wer doch versuchte, mit den Besuchern der "Leistungsschau der patriotischen, identitären und konservativen Arbeit" ins Gespräch zu kommen, wurde von polizeilicher Seite höflich aber bestimmt darauf hingewiesen, dass es "der Wunsch der Veranstalter und somit die Aufgabe der Exekutive ist, eine Kontaktaufnahmen mit den Gästen zu verhindern."

Mediale Nachdenkpause

Doch manchmal folgt auf journalistische Frustration im Regen ein wenig Rechercheglück unter Tage: Der freundliche Polizist mit Hund gewährte den Gang in die Tiefgarage und just in diesem Moment schwang sich Herbert Kickl aus seinem Dienstwagen. Der FPÖ-Generalsekretär und Wahlkampfleiter von Bundespräsidentschaftskandidat Norbert Hofer ist der prominenteste Referent bei dem umstritten Treffen. Ob er die Kritik an seinem Auftritt verstehe? Kickl: "Also ich versteh' viel Kritik, aber die nicht."



Mehr Verständnis brachte der blaue Chefstratege hingegen für das Aussperren der Medien auf: "Sie können jetzt selber einmal darüber nachdenken, warum das so ist." In seinem Vortrag werde er sich "mit Grundsätzlichem zu Europa beschäftigen." Denn eines sei klar: "Europa ist immer interessant."

Unter den Besuchern des Kongresses ist auch der Salzburger Weihbischof Andreas Laun.

Gegendemo ab 14.00

Heute Nachmittag dürfte es dann deutlich lauter werden auf der Linzer Promenade. Um 14.00 startet Gegner vom Hauptbahnhof weg über die Landstraße Richtung Promenade ihren Protestmarsch. Die Veranstalter von "Linz gegen Rechts" rechnen mit bis zu 1500 Teilnehmern.

Stellungnahme am Freitagabend

Mit einem von Schauspielern verlesenen Statement hat sich das Ensemble des Linzer Landestheaters am Freitagabend gegen den "Kongress Verteidiger Europas" gestellt. Nach der Aufführung des Stückes "Jägerstätter" wurde vor dem Publikum die Stellungnahme vorgetragen. "Wir sagen Nein zur Ausgrenzung, wir wollen eine bunte, demokratische Welt", hieß es. Es folgten minutenlange Standing Ovations.

"Was hat Europa zu verlieren? Wovor beschützen? Gegen was oder wen muss Europa verteidigt werden?", hieß es in der Rede, die vor allen Mitwirkenden des Felix-Mitterer-Stückes und dem Publikum verlesen wurde. Europa habe eine lange Tradition der Einwanderung, jeder habe Vorfahren, die ins Unbekannte aufgebrochen wären. (Markus Rohrhof, 29.10.2016)