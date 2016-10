Vettel überrascht mit Bestzeit in Mexiko

Ferrari-Pilot mit Freitag-Bestzeit in Freitag-Training vor den Titelduellanten Hamilton und Rosberg

Mexiko-Stadt – Weltmeister Lewis Hamilton hat die Jagd auf seinen Mercedes-Teamrivalen Nico Rosberg noch längst nicht aufgegeben – und Sebastian Vettel bewirbt sich in diesem Titelkrimi der Formel 1 ziemlich überraschend um eine wichtige Nebenrolle. Der Ferrari-Pilot beeindruckte im freien Training zum Großen Preis von Mexiko am Freitag mit der Tagesbestzeit und verwies die Silberpfeile auf die Ränge zwei und drei.

In 1:19,790 Minuten umrundete Vettel den Kurs in Mexiko-Stadt, damit war der Deutsche vier Tausendstel schneller als Hamilton. Dieser machte über den gesamten Tag einen starken Eindruck und distanzierte WM-Spitzenreiter Rosberg um mehr als vier Zehntel. Der Herausforderer kann theoretisch schon nach dem Rennen am Sonntag (20.00 Uhr MEZ/ORF/RTL und Sky) vorzeitig Weltmeister sein – kam am Freitag aber nur langsam in Schwung.

"Solange es noch eine Chance auf den Titel gibt, werde ich darum kämpfen", hatte Hamilton vor dem Training gesagt. Rosberg weigerte sich indes weiterhin, über die WM zu sprechen. "Natürlich spüre ich Anspannung – wie vor jedem anderen Grand Prix auch", sagte er lediglich.

Vettel freute sich über einen "guten Tag. Es ist schön, hier einmal Erster zu sein, aber das heißt im Training natürlich noch gar nichts. Wir hatten aber hier auch im letzten Jahr schon einen guten Speed, vielleicht liegt uns die Strecke irgendwie."

Die hochgehandelten Red Bulls hatten dagegen zum Auftakt Probleme, ihre Reifen auf Temperatur zu bringen. Der Australier Daniel Ricciardo wurde letztlich Fünfter, der niederländische Teenager Max Verstappen belegte Rang sieben. Eigentlich galt Red Bull als größter Herausforderer von Mercedes.

Im Autódromo Hermanos Rodríguez sind Autos und Ingenieure in besonderer Weise gefordert: Der Kurs in Mexiko-Stadt liegt rund 2200 Meter über dem Meeresspiegel, er ist damit der mit Abstand höchstgelegene im Kalender. In der dünnen Luft ist es "schwierig für das Auto, das ist definitiv am Limit", sagte Rosberg.

Vor allem Hamilton sieht sich in dieser Hinsicht als gebranntes Kind. "Ich hoffe und bete, dass mein Auto in den verbleibenden Rennen stabil ist", sagte der Engländer. Vor allem im Qualifying hatte die Technik Hamilton in diesem Jahr des öfteren im Stich gelassen, in Malaysia nahm ihm zudem ein Motorschaden den sicheren Sieg. "Mir ist mehr passiert als auf der anderen Seite der Garage", sagt Hamilton.

Fragezeichen Wetter

Allerdings könnte auch das Wetter eine große Rolle im WM-Duell spielen. Außentemperaturen von nur 16 Grad und ein wolkenverhangener Himmel am Freitagvormittag gaben schon mal einen Vorgeschmack – für den Rennsonntag ist Regen nicht unwahrscheinlich. (sid, red, 28.10. 2016)

Ergebnisse der Freien Trainings, GP von Mexiko:

2. Freies Training: 1. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:19,790 – 2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 0,004 zurück – 3. Nico Rosberg (GER) Mercedes 0,435 – 4. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 0,469 – 5. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 0,658 – 6. Nico Hülkenberg (GER) Force India 0,784 – 7. Max Verstappen (NED) Red Bull 0,829 – 8. Valtteri Bottas (FIN) Williams 0,839 – 9. Carlos Sainz jr. (ESP) Toro Rosso 1,184 – 10. Fernando Alonso (ESP) McLaren 1,213 – 11. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 1,403