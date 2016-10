FBI nimmt Ermittlungen in Clintons E-Mail-Affäre wieder auf

Weitere E-Mails aufgetaucht, die vertrauliche Inhalte enthalten könnten

Washington – Knalleffekt im Finale des amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfes: Das FBI hat weitere Nachforschungen zur E-Mail-Affäre der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton angekündigt. Das teilte die Behörde in einem Brief an Kongress-Abgeordnete mit, aus dem mehrere Medien sowie der Republikaner Jason Chaffetz zitierten.

In dem Brief von FBI-Chef James Comey hieß es, es seien im Zuge einer anderen Ermittlung weitere E-Mails von Clinton aufgetaucht, die vertrauliche Inhalte enthalten könnten. Es werde geprüft, ob dies für Clintons Fall eine maßgebliche Rolle spiele. Das FBI hatte seine Ermittlungen im Juli abgeschlossen und empfohlen, keine Anklage gegen Clinton zu erheben.

Mail-Affäre

Die Mail-Affäre Clintons ist eines der Hauptthemen von Trumps Wahlkampf. Clinton hatte als US-Außenministerin von 2009 bis 2013 private Server für ihre dienstliche Kommunikation genutzt und damit gegen die Sicherheitsregeln verstoßen. Nachträglich übergab sie zwar einen Großteil der Mails an das Außenministerium, löschte aber mehr als 30.000 E-Mails, die ihren Angaben zufolge persönlichen Inhalts waren. (red, 28.10.2016)