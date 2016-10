TV- und Radiotipps für Samstag, 29. Oktober

Die doppelte Karriere des Frank Sinatra und viel Spuk: "The Sixth Sense", "Befreie uns von dem Bösen", "Verschwunden im eigenen Haus" und sieben waschechte Psychopathen

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Die Themen: 1) Reform der Sachwalterschaft: Bei der Volksanwaltschaft häufen sich Beschwerden zum Thema. 2) Körberlgeld für Gemeinde? Ein Garten mit Gartenhütte – und Scherereien wegen der Widmung. 3) Eine Eigentumswohnung wurde wegen ständiger Geruchsbelästigung unbenützbar. Bis 18.20, ORF 2

20.00 SPEKTAKEL

Pompeii (USA 2014, Paul W. S. Anderson) 62 nach Christus: Knapp der Auslöschung durch die Legionen Roms entkommen, wird der junge Milo (Kit Harrington) zum Gladiator ausgebildet. Als Star kommt er so auch nach Pompeii in die Arena, wo er nicht nur die Liebe seines Lebens, sondern den Mörder seiner Eltern wiedertrifft. Bis 21.50, SRF 2

20.15 DOKUREIHE

Der Luther-Code (1-3/6) Mit seinen 95 Thesen hat Martin Luther vor 500 Jahren eine Erneuerung des Glaubens und eine Revolution des Wissens ausgelöst. Die Dokureihe fragt: Wie ist der moderne Mensch entstanden? Und ist er darauf vorbereitet, die Zukunft zu meistern? Junge Genforscher, Astrophysiker, Aktivisten, Blogger und Unternehmer geben Antworten. Bis 22.55, Arte

20.15 FRANKIE BOY

Frank Sinatra – Amerikas goldenes Zeitalter Die Dokumentation erzählt die doppelte Karriere des Frank Sinatra, als Sänger und als Schauspieler. Seine Gesangskarriere startete an der Seite von Gene Kelly in Anchors Aweigh und On The Town. Sein Filmprofil gewann er in Rollen wie Der Mann mit dem goldenen Arm und Botschafter der Angst. Bis 21.10, ORF 3

20.15 AUDIENZ

Wir sind Kaiser Robert Heinrich I. (Robert Palfrader) empfängt, flankiert von seinem Oberhofmeister Seyffenstein (Rudi Roubinek), folgende Gäste: Sänger Tim Bendzko, Designerin Marina Hoermanseder, Christopher Seiler und Bernhard Speer, Burgschauspieler und Autor Joachim Meyerhoff sowie Team-Stronach-Klubchef Robert Lugar. Bis 21.50, ORF 1

22.00 SCHATTENWESEN

The Sixth Sense (USA 1988/89, M. Night Shyamalan) Shyamalans Aufstieg in die A-Liga: Bruce Willis als leicht angeschlagener Kinderpsychologe wird mit einem kleinen Patienten (Haley Joel Osment) konfrontiert, den Heimsuchungen durch die Anwesenheit toter Menschen quälen. Gemeinsam ergründen die beiden in dieser angenehm langsam erzählten Gespenstergeschichte eine unheimlich reale Zwischenwelt. Bis 0.00, Servus TV

22.55 BERG

Labor Montblanc Auf einer sechstägigen Expedition bezwingen drei Wissenschafter den Montblanc, der als Herzstück der Alpen gilt. Mit rund 4810 Metern Höhe steht der "weiße Riese" für die schiere Urgewalt der Natur. Bis 0.30, Arte

23.05 MAGAZIN

Denk mit Kultur Gäste bei Birgit Denk sind Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder und Schauspielerin Daniela Golpashin. Bis 0.00, ORF 3

23.50 SKANDINAVIEN-KRIMI

Befrei uns von dem Bösen (Fri os fra det Onde, DK/S/N 2009, Ole Bornedal) Nach vielen Jahren kehrt Rechtsanwalt Johannes (Lasse Rimmer) in ein dänisches Kaff zurück und bezieht mit Frau und Kindern ein elegantes Herrenhaus am Waldrand. Nicht nur sein Bruder (Jens Andersen) begegnet ihm mit Skepsis. Auch die anderen Dorfbewohner empfinden den biederen Akademiker als Störfaktor. Bis 1.20, RBB

23.50 THRILLER

Verschwunden im eigenen Haus (Séptimo, ARG/ES 2013, Patxi Amezcua) Wenn der Rechtsanwalt Sebastian (Ricardo Darin) seine Kinder bei der Ex abholt, spielen sie immer das Spiel: "Wer ist als Erster im Erdgeschoß?" Er fährt mit dem Aufzug, seine Kinder nehmen die Stiege. Als sie einmal nicht unten ankommen, bricht Panik aus. Bis 1.15, ZDF neo

0.30 GENRE

7 Psychos (Seven Psychopaths, GB 2012, Martin McDonagh) Marty Faranan (Colin Farrell) ist Drehbuchautor und schreibt gerade an einer Geschichte über sieben Psychopathen. Sein Freund Billy (Sam Rockwell) hilft ihm, eine Inspirationsquelle zu finden. Zu schlau, um als Trash durchzugehen – zu seicht, um als Kunstwerk zu überzeugen. Bis 2.15, SRF 2